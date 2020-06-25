【疫市營商】信和5商場推抽獎活動　獎品總值逾300萬元

▲ 信和集團旗下5大商場推出大型抽獎活動，以刺激人流及消費意欲。（信和集團提供）

新冠肺炎疫情稍有緩和，信和集團商場人流有明顯回升跡象。其更以奧海城為例，最近一星期的人流較3至5月期間，上升逾30%。加上港府進一步放寬社交距離措施及派發一萬元的「現金發放計劃」，信和集團旗下5大商場推出大型抽獎活動，以刺激人流及消費意欲。她更預計，在活動期間，可望進一步帶動商戶的生意，料第三季生意額將較今年第二季度上升20%。

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信和集團旗下5大商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場，將於7月13日至10月4日連續三個月，推出「S+ REWARDS隨意抽獎箱」活動，送出逾3萬份獎品及近200萬元的購物餐飲現金券，總值超過300萬元。消費者只需於場內以電子貨幣單一消費滿300元，即可按喜好選擇抽獎券類別，參加3個階段的抽獎。

▲ 抽獎活動分4大主題，有機會贏取本田Jazz 1.3全能揭背車。（信和集團提供）

▲ 抽獎活動分4大主題，MaBelle 18K/750白色黃金鑽石鑲嵌耳環（鑽石總重量2.02卡）（信和集團提供）

▲ 抽獎活動分4大主題，有機會贏取泰國布吉泳池別墅7天住宿套票。（信和集團提供）

該活動根據這一年在應用程式所取得的大數據，分析消費者的消費模式及換領獎賞的喜好，特設4大主題抽獎箱：「玩樂贏家」、「識歎大師」、「潮流達人」及「氣質教主」。消費者可因應個人喜好，將電子抽獎券投入不同抽獎箱，有機會贏取包括本田Jazz 1.3全能揭背車、泰國布吉泳池別墅7天住宿套票、勞力士Datejust 36經典腕錶及MaBelle 18K/750白色黃金鑽石鑲嵌耳環（鑽石總重量2.02卡）等禮品。

此外，每期抽獎均設有「排名賽」獎賞。每個類別累積抽獎券最多的3位會員，將可獲得1,000元商場購物券。

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S+ REWARDS攻跨商場消費 人均消費升15%

信和集團租務部市務及推廣總經理梁翠珊表示，跨商場社交互動獎賞計劃S+ REWARDS推出一年時間，近70%的會員曾登記積分或兌換各類獎賞遊戲活動。該集團透過「勳章」活動，將不同顧客分類，並因應他們喜好推出各類推廣優惠。

她續指，過去一年間S+ REWARDS帶動商場零售消費，與程式正式發行的首月份數字相比，整體人均消費上升了15%，人均交易次數更上升了35%，而透過會員推薦計劃而成功加入的會員亦佔20%。讓跨商場獎賞計劃促進跨商場購物體驗，15%顧客建立了跨商場消費習慣，其消費總額佔整體消費超過25%。

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責任編輯：馬意文