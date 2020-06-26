英國擬開綠燈 允許Amazon投資Deliveroo

Amazon投資英國線上點餐外送公司Deliveroo的機會愈來愈大，英國競爭監督機構（The Competition and Markets Authority，CMA）批準。

據CNBC報道，CMA於周三表示，Amazon或將獲得Deliveroo的16%股份。機構經評估後，認為Amazon是次舉動，並不會為消費者帶來負面影響，又或是對兩者間造成市場壟斷問題；不過，若Amazon有意進一步購買更多Deliveroo的股份，就須再經歷多一次評估。

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報道提及，Amazon曾經營外送業務——「 Amazon Restaurants」，但在2018年關閉英國業務，在次年關閉全線業務。CMA早前就認為，Amazon對於Deliveroo的投資，可減少相關業務競爭性。

有指，Amazon於去年曾向Deliveroo注資逾5億美元，令外界憂慮會否出現壟斷情況，令CMA亦有介入調查。在今年4月時，Deliveroo向CMA提供證據，在缺乏Amazon的注資下或須退出市場，所以CMA亦暫時通過該注資。及後，CMA發現Deliveroo的業務發展未有想像般差。

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