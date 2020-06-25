【端午節2020】原來糭都有咁多種　品牌推純素糭子、芋頭糭「吸客」

端午節少不了要食糭，今年有多個品牌推出特別款式的端午糭子，希望可以吸引客人。

素食品牌Green Common考慮到大眾對健康及植物肉的關注程度大幅提高，加上藜麥等健康食材深受歡迎，今年特別推出新口味「 五香新豬肉藜麥糭」，該公司透露，純素糭子的總銷量較去年至少上升3成，成本及售價亦與去年相若。

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另外，有小店首次推出芋頭糭，銷情表現理想，「大頭芋」創辦人譚綺敏指，由於第一年銷售糭，加上是新手包制，因此只限量發售三百盒糭，而最終亦全數沽清，有見市場反應良好，預期明年更會增加盒數及款式。至於恆香老餅家亦相隔5年再度銷售糭，發言人指銷情與預期相約，網上平台銷售表現較預期理想，門市方面則有不少回頭客。

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