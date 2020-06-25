【中美角力】美國疫情大反彈 中國不添籌碼添煩惱？

中美貿易戰一波三折才達成協議，執行起來也是如此。美國新冠肺炎疫情大規模反彈，看來再為中美貿易戰協議落實帶來麻煩。中國按協議購買美國農產品進度本已落後，中方最新更要求美國肉商簽署文件，證明出口中國肉類沒受新型冠狀病毒污染，而美國肉類據報擔心負上法律責任，普遍都不願意簽字。

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中美今年1月簽署中美貿易戰第一階段協議，內容包括美國今年向中國出口365億美元農產品，以收窄美國對華貿易逆差。但受於現實所限，今年1月4月，中國只買了46億美元美國農產品，僅為目標8分之1。

新冠肺炎美國疫情重新惡化，單日確診人數刷新紀錄，中美落實貿易協議看來更難。彭博社報道，中方最新要求，所有海外肉類銷售商簽字，擔保出口中國產品符合標準，沒有受到新型冠狀病毒污染。

消息人士稱，中方最新措施並非貿易限制，也沒有針對特定國家或企業，而是旨在釋除中國消費者對進口食品安全疑慮。

但報道指，美國不少肉商都擔心會負上法律責任，至今只有泰森食品（Tyson Food）一家企業證實應中方要求簽了字。中方上周因應美國疫情，停止從泰森食品旗下一家雞肉工廠進口食品。

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中美貿易協議是特朗普任內一大成就，也是他爭取美國農民支持重要一環。惟現在美國疫情及附帶經濟損傷，嚴重削弱特朗普11月大選連任機會，民調顯示他支持度遠遠落後對手拜登。

有輿論認為，相比陰柔但對華一樣強硬民主黨入主白宮，中方寧願特朗普成功連任，並繼續為美國帶來動盪。中美外交官早前在美國夏威夷閉門會面，中方據報亦同意加快採購美國農產品。

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責任編輯：方圓之