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【QQ抵500元】騰訊收購　東南亞串流媒體平台iflix

股樓投資 14:17 2020/06/25

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騰訊(00700)較早前傳有意收購內地視頻平台愛奇藝雖已遭後者股東百度否認，仍無阻前者搶佔亞洲視頻市場的決心。外地媒體報導，騰訊已確認收購，以馬來西亞為基地的東南亞串流平台營運商iflix控股權。有傳收購作價為數千萬美元。騰訊回應表示，收購iflix和集團在東南亞發展騰訊視頻海外站WeTV的戰略一致，透過收購可充實電視、電影及本地原創內容組合，擴大觀眾基礎。

相關文章：【港股追蹤】騰訊落實19億元　入股美國華納音樂

目前, iflix在馬來西亞、印尼及泰國等13個國家擁有業務，截至4月擁有2,500萬名活躍用戶。截至前年, iflix錄1.5億美元虧損。iflix賣盤前本計劃在澳洲上市，卻因新冠肺炎疫情而觸礁。有傳騰訊收購作價，亦低於原計劃上市時的估值。傳騰訊收購後，將保留iflix品牌 6至12個月，對方行政總裁Marc Barnett及其他主要員工亦會被保留。

相關文章：【下注歐洲】騰訊傳洽入股　英國生物科技公司

近年騰訊積極拓展東南亞業務。除已入股有「東南亞騰訊」之稱的新加坡遊戲及電商公司Sea，亦於2016年收購泰國網站營運商Sanook，並更名為騰訊泰國。去年騰訊亦於泰國，發布首個海外視頻串流服務。

 

撰文 : 投資組

騰訊控股（00700） 經濟

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