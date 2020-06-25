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【5G趨勢】愛立信上調全球5G用戶預測　今年底達 1.9 億

科技 14:45 2020/06/25

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愛立信（Ericsson）日前上調預測指，今年底全球 5G 用戶數為 1.9 億，較去年預測的1.5億用戶，增加0.4億。

隨著全球各地包括本港在內的5G網絡開通，加上在新冠疫情影響下，用戶使用網絡的行為習慣改變，愛立信（Ericsson）日前發布最新「愛立信行動趨勢報告」並上調預測指，今年底全球 5G 用戶數為 1.9 億。較去年底預測的1.5億用戶，增加0.4億。

愛立信指，由於中國及南韓5G用戶成長速度超乎預期，故是次上調2025年全球5G用戶數目，更預料至2025 年底的全球5G用戶將達28億。

據台灣媒體《中時電子報》引述台灣愛立信總經理藍尚立（Chafic Nassif）指出，全球爆發新冠疫情以來，資料傳輸量大增，不論是透過固網或流動網路，各國都幾乎有20至100%的增長，主要與在家工作、遙距教學、電商服務大幅增長有關，流動上傳或下載量亦明顯增加，顯示疫情改變了網路行為。

＞＞＞WhatsApp Pay上綫僅一周　巴西央行即叫停？

＞＞＞【新冠肺炎】AI律師DoNotPay推新功能助協商　豁免繳付租金、水電

此外，愛立信消費者行為研究室最近的一份研究顯示，11個國家的受訪者中，有 83% 的人表示通訊技術大大幫助他們度過疫情封鎖的時段。更表示未來會採用5G及改善家用固網，隨時為有可能發生的第二波疫情作準備。

＞＞＞【網絡熱話】FaceApp試用3天後扣款　刪App後或仍需付款

責任編輯：張寶燕

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