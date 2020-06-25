再次佛系抗疫？　英國當地學校或不採用社交距離措施

英國首相約翰遜早前宣佈，於下月4日起把實施的社交距離，由原本的兩米縮至一米，同時必須配合其他防疫措施。路透社引述《每日電訊報》報道，英國當地學校或將不用跟隨社交距離措施。

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報道指，學生在學校範圍內，不用時時刻刻都保持一米至兩米距離，而學校將重點限制兒動班級及年級學生與以外的人接觸，加強衛生管理。有報道指，學校或將擴大採用「Double bubbles」。

「Double bubbles」是用於在小學學校，並把班內人數由原來的30人改變為15人，所以學校亦因而豁免實行社交距離措施。據指，英國政府將會於下周宣布這項決定。

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