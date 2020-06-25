繼加拿大後　新加坡主要電訊公司棄用華為建5G網絡

5G近日成為不少人討論議題，不過無點就集中於是否與華為合作。早前，加拿大最大兩間電訊公司BCE 和 Telus宣布，將與Ericsson及Nokia合作興建5G通訊網絡。而新加坡最大無線網絡營運商亦選擇與 Nokia 和Ericsson合作，在國內建立5G網絡。

在中美貿易戰風波，去年5月，華為被美國列入「實體清單」的黑名單。據路透社報道，新加坡充許電信公司選擇其網絡供應商，前提是要滿足到各項需求，當中包括安全性。

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新加坡最大無線網絡營運商——新加坡電信（Singapore Telecommunications）已宣布，將與瑞典Ericsson合作；由 M1及StarHub組成的企業是其中一間擁有5G經營牌照，其表示將選擇與Nokia合作建構網絡，公召司又指，將與華為和中興通訊一起探索其他網絡部分發展。另一間TPG Telecom雖與華為合作，但未有獲得全國性的 5G經營牌照，所以只會在部分地區和設施中執行。

通訊和信息部長S. Iswaran周三（25日）表示，新加坡「沒有排除任何供應商」，並明確表示對5G網絡的期望，當中重點是安全性，彈性和性能。

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