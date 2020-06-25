  • 32°C
香港時間 : 2020625日 (四) 16:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

德國也「走塑」　2021年將禁售即棄餐具及飲管

環球政經 15:42 2020/06/25

分享：

近年各地都興起可重用飲管、餐具等，提倡環保生活。德國將於明年起，禁售塑料飲管、棉花棒、餐具盒等，以減少製造塑料垃圾。

據外媒報道，德國於周二（24日）通過決議，將於2021年7月3日起，國內不得售買一次性餐具、外賣盒、塑膠飲管、小型攪拌棍及分離式氣球棒等較難進行分解的用器。

其他文章：【免費口罩】林鄭月娥宣布　下周起向每戶郵寄10個即棄口罩

其他文章：【反壟斷】上訴推翻暫停禁令　德國法院限制Facebook收集用戶數據

環境部長Svenja Schulze表示，希望透過是次措施解決「用完即棄」的問題。在德國的公園及其他公共場所的垃圾中，單是塑料垃圾就佔約兩成。

德國聯邦環境局(Umweltbundesamt, UBA)數據顯示，在2017年，德國共有1870萬噸包裝廢物。有另一間機構German Association of Local Utilities (VKU)又指，飲料和食品容器以及用苯乙烯樹脂泡沫製成的水杯是最常見的廢物類型。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

環境局 外賣 食品 德國 CIA 走塑

上一篇文章

【法律迷思】移民前要考慮的法律及財務事項

下一篇文章

【優惠著數】食店「買一送一」大集合 午餐都有買一送一？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【宏觀中國】補繳三年稅款　淘寶店主喊：破產都唔掂！
【宏觀中國】補繳三年稅款　淘寶店主喊：破產都唔掂！
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
【居屋2020】啟翔苑樓花期長達近3年　購入裕泰苑「過來人」：等到頸都長！
【居屋2020】啟翔苑樓花期長達近3年　購入裕泰苑「過來人」：等到頸都長！
【居屋2020】交樓標準「實而不華」　買居屋要四大心理準備
【居屋2020】交樓標準「實而不華」　買居屋要四大心理準備
【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽
【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽
【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」(附詳細屋苑比較表)
【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」(附詳細屋苑比較表)