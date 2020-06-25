德國也「走塑」　2021年將禁售即棄餐具及飲管

近年各地都興起可重用飲管、餐具等，提倡環保生活。德國將於明年起，禁售塑料飲管、棉花棒、餐具盒等，以減少製造塑料垃圾。

據外媒報道，德國於周二（24日）通過決議，將於2021年7月3日起，國內不得售買一次性餐具、外賣盒、塑膠飲管、小型攪拌棍及分離式氣球棒等較難進行分解的用器。

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環境部長Svenja Schulze表示，希望透過是次措施解決「用完即棄」的問題。在德國的公園及其他公共場所的垃圾中，單是塑料垃圾就佔約兩成。

德國聯邦環境局(Umweltbundesamt, UBA)數據顯示，在2017年，德國共有1870萬噸包裝廢物。有另一間機構German Association of Local Utilities (VKU)又指，飲料和食品容器以及用苯乙烯樹脂泡沫製成的水杯是最常見的廢物類型。

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