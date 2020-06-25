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【日本疫情】北海道或爆第3波疫情 逾4成病例為集體感染

環球社會熱點 13:20 2020/06/25

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【日本疫情】北海道或爆第3波疫情 逾4成病例為集體感染

日本5月25日解除緊急狀態後，國內疫情仍然持續。北海道小樽市一間提供午餐的卡拉OK爆發集體感染，為北海道第23個新冠肺炎感染群組。日媒統計，北海道逾4成患者是群聚感染。當局指，北海道可能出現第3波疫情，已採取措施鞏固醫療系統。

【美國疫情】V型反彈破紀錄 一日3.8萬人確診

【美國疫情】昨日重災區今天最安全 紐約對美8州封關

日本讀賣新聞報道，北海道自2月在北見市出現首個感染群組後，至今已增加至23個。小樽市政府周三（24日）表示，新增9宗確診，打破一個半月零確診紀錄。9名確診者均與一間食肆有關，市政府相信，可能爆發群聚感染。

北海道解除緊急狀態的這一個月，出現6個感染群組，包括札幌市及小樽市4間食肆、岩見澤市一間美容院、札幌市勤醫協中央醫院等。

北海道確診病例約1200宗，集體感染佔約500宗，為整體病例約4成。其中，最大的感染群組是札幌市一間老人院，累計92人確診，17名長者死亡。

【美國疫情】蘋果7分店重新關閉 受累德州第二波疫情

疫情影響 紐約及柏林馬拉松賽事取消

當局上周四（19日）取消札幌與其他縣的交通限制，因感染途徑不明的個案沒有增加。惟北海道確診人數不斷增加，交通當局仍抱謹慎態度稱，隨人流愈來愈活躍，疫情將出現變化。

北海道周三前的一周感染率為0.495（即每10萬人有0.495人感染），剛好達到日本政府的標準「0.5或更少」。5月25日解除緊急狀態前一周，北海道感染率為0.82。

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記者：鄧燕君

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