【美國疫情】蘋果也難敵疫情 德州7分店又再關閉

▲ 蘋果（Apple）因美國第二波疫情，重新關閉於德州最大城市休斯敦（Houston）的7家分店。

美國多州的新冠肺炎疫情有反彈跡象，其中德州的確診病例增幅再創新高，重症監護病房因而爆滿。蘋果（Apple）近期雖積極重開各地門市，也因第二波疫情而改變計劃，重新關閉於德州最大城市休斯敦（Houston）的7家分店。

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根據美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據，截至本港周四（25日）中午，美國增至238.1萬人確診，有12.1萬人死亡。

德州在解封及示威持續下，疫情幾乎失控。衛生部門指該州在周二（23日）有5,489人確診，創該州單日確診人數的新高。

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美媒報道，蘋果因應當地第二波疫情，發聲明宣布由周四起重新關閉休斯敦地區的7家分店。這些分店仍接受客戶網上訂購並到店内取貨，及提供Genius Bar支援服務，但客戶要事先進行預約。

新冠疫情今年3月全球大流行時，蘋果為首批關閉全球門市的大型企業。蘋果在最近數周開始逐步重開美國的門市。蘋果發言人早前表示，受到示威活動影響，蘋果在美國的271家分店當中，仍有部分需要關閉。

加上美國面臨第二波疫情，蘋果上周再關閉佛羅里達州、北卡羅來納州、南卡羅來納州及亞利桑那州的11間分店。

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休斯頓按人口計為美國第4大城市，由於確診人數急增，位於該市的德州醫學中心宣布，該中心高達97%的重症監護床位已爆滿，其中27%的人為新冠肺炎患者。該市的德州兒童醫院目前也接收成年的重症患者，以紓緩第二波疫情下重症監護床位不足的情況。

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責任編輯：鄭錦玲