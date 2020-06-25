【另類投資】三成美國人因疫情發胖　肥胖指數年內飆升26%　跑贏納指

黃金、股票、債券可以用來買賣，你又有否諗過「肥胖」都可以投資？

相關文章：【新冠肺炎】英女每周飲28公升可樂 封城令下戒掉廿年習慣

德國創新指數提供商Solactive就提供一隻「 肥胖指數 」 （solactive obesity index），該指數追蹤一些 從肥胖服務中獲利的公司，括生物科技、製藥、醫療保健以及醫療設備公司，這些公司的業務包括治療肥胖和肥胖相關疾病、幫助患者減肥、提供減肥補充劑或大碼服裝等。

相關文章：【美股分析】期貨「睇淡」人數增 美股高處不勝寒？

根據彭博數據，該指數年初至今上漲了26%，跑贏納指的10.8%，而同期標普500指數則錄得4.7%跌幅。 值得一提的是，指數的成分股中包含多隻港股，例如最大持倉先健科技（01302），主力研發微創介入器械，在指數中佔比高達12%，年初至今股價錄得45.6%升幅；第二大持倉微創醫療科學（00853），亦是一間從事微創醫療器械製造的中國企業，在指數中佔比為3.56%，該公司年初至今股價升逾兩倍。

相關文章：【讀男分享】減肥、儲錢為何做不到 如何誘惑自己做不想做的事？

在疫情之前，美國肥胖問題已相當嚴重，如今疫情之下居家隔離，令到美國的肥胖問題更加嚴重。根據《肥胖研究與臨床實踐》（ Obesity Research & Clinical Practice ）的最新報告，大約22%的美國人表示，疫情隔離期間他們的體重增加了5到10磅；而 美國最大的醫療健康服務網站 WebMD近期的一項調查中，34%的受訪者同樣表示，疫情封鎖導致他們的體重增加。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！