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【另類投資】三成美國人因疫情發胖　肥胖指數年內飆升26%　跑贏納指

環球政經 20:31 2020/06/25

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黃金、股票、債券可以用來買賣，你又有否諗過「肥胖」都可以投資？

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德國創新指數提供商Solactive就提供一隻「肥胖指數（solactive obesity index），該指數追蹤一些從肥胖服務中獲利的公司，括生物科技、製藥、醫療保健以及醫療設備公司，這些公司的業務包括治療肥胖和肥胖相關疾病、幫助患者減肥、提供減肥補充劑或大碼服裝等。

相關文章：【美股分析】期貨「睇淡」人數增　美股高處不勝寒？

根據彭博數據，該指數年初至今上漲了26%，跑贏納指的10.8%，而同期標普500指數則錄得4.7%跌幅。值得一提的是，指數的成分股中包含多隻港股，例如最大持倉先健科技（01302），主力研發微創介入器械，在指數中佔比高達12%，年初至今股價錄得45.6%升幅；第二大持倉微創醫療科學（00853），亦是一間從事微創醫療器械製造的中國企業，在指數中佔比為3.56%，該公司年初至今股價升逾兩倍。

相關文章：【讀男分享】減肥、儲錢為何做不到　如何誘惑自己做不想做的事？

在疫情之前，美國肥胖問題已相當嚴重，如今疫情之下居家隔離，令到美國的肥胖問題更加嚴重。根據《肥胖研究與臨床實踐》（Obesity Research & Clinical Practice）的最新報告，大約22%的美國人表示，疫情隔離期間他們的體重增加了5到10磅；而美國最大的醫療健康服務網站WebMD近期的一項調查中，34%的受訪者同樣表示，疫情封鎖導致他們的體重增加。

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撰文 : 國際組

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