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【美國疫情】最危險變最安全 紐約對美國8州封關

環球社會熱點 12:54 2020/06/25

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【美國疫情】最危險變最安全 紐約州對美國8州封關

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情大規模反彈，一日新增3.8萬人確診刷新紀錄，佛羅里達、德州等南部和西部州份成為新重災區。美國疫情原先熱點紐約在及早大力防控下，現在「由最危險變最安全」，反過來防止病毒由外地重新殺入。紐約州決定，向美國8個州份入境人士實施強制隔離，變相封關。

美國東北部疫情新增確診數字近日大幅回落，明顯受控下，紐約州、新澤西州、康涅狄格州決定聯合推出措施，重點預防新冠病毒由外部經三州交界紐約市再次傳入。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）周三（24日）宣佈，由美國8個疫情熱點州份抵達紐約州、新澤西州、康涅狄格州旅客，必須自我隔離14天。

8個受影響州份皆位於美國南部和西部，分別是亞拉巴馬、亞利桑那、阿肯色、佛羅里達、北卡羅萊納、南卡羅萊納、德克薩斯，以及猶他州。

【美國疫情】V型反彈破紀錄 一日3.8萬人確診

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未有遵守自我隔離者，會送往強制隔離，並視乎嚴重程度罰款2,000至1萬美元。

科莫稱，紐約州認真做了很多工作令疫情受控，現在不想看到數字回升。他指很多人會來到紐約一帶，隨時可以帶來病毒，而在紐約發生的事，也可以在新澤西及康涅狄格發生。

紐約州及新澤西州原是美國疫情重災區，至今累計確診人數分別達39萬及17萬，但當地及美國東北部其他州份新增確診人數近期顯著回落。紐約州數字由4月間每日1萬人確診，減至數百人。

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責任編輯：方圓之

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