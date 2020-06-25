  • 30°C
香港時間 : 2020626日 (五) 23:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【品牌有段故】Victoria’s Secret不敵疫情？　僅餘的銅鑼灣店都要都結業

商業 12:17 2020/06/25

分享：

總部位於美國的內衣品牌Victoria’s Secret，位於香港銅鑼灣的門店亦要結業。（資料圖片）

新冠肺炎疫情全球大流行，本港乃至全球的各行業生意受重挫。總部位於美國的內衣品牌Victoria’s Secret，繼早前將英國公司宣布破產後，位於香港銅鑼灣的門店亦要結業。不過，目前香港官網仍在營運，並正進行低至3折的優惠。

【疫市營商】消費者需求改變　企業快速變陣有轉機

Victoria’s Secret由Roy Ramond於1977年創立，後來將品牌出售。該品牌現時的母公司為L Brands，並以設計性感的內衣作招徠。據L Brand的2019年年報顯示，Victoria’s Secret與衍生品牌PINK，在全球超過70個國家，設有逾440間門店。

不過，隨着疫情爆發後，據CNBC早前報道中引述，L Brand臨時行政總裁Stuart Burgdoerfer指，將關閉位於北美約250間 Victoria’s Secret和PINK門店。而在該集團今年首季業績中顯示，Victoria’s Secret的同店銷售額下降13％。

【疫市營商】環球企業展望　疫下復甦困難重重

雖然疫情下該品牌的銷售正下跌，並在關閉門店。但其實它曾經每年一次的Victoria's Secret Fashion Show亦已經在去年停辦。該時裝秀曾深受大眾歡迎，與電視台合作播放、收視率曾極高，其模特兒標誌外型性感外，更被稱為「維密天使」。只是後來收視率持續下跌，不再舉辦。

【疫市營商】Mastercard調查：亞太區消費者減少用現金　企業必須轉型

責任編輯：馬意文

相關文章

【防疫抗疫基金】餐飲相關行業受挫　洗碗業資助計劃今接受申請
2020/06/24
【防疫抗疫基金】餐飲相關行業受挫　洗碗業資助計劃今接受申請
【台灣解封】港商務人士可望訪台　港商組織料下半年增辦交流移民諮詢
2020/06/24
【台灣解封】港商務人士可望訪台　港商組織料下半年增辦交流移民諮詢
【端午節】品牌紛推特別款式端午糭　維持售價吸客
2020/06/25
【端午節】品牌紛推特別款式端午糭　維持售價吸客
【端午節】端午糭銷情旺　消費氣氛不受疫情影響
2020/06/25
【端午節】端午糭銷情旺　消費氣氛不受疫情影響
疫情 時裝 模特兒 銷售 銅鑼灣 香港 英國 美國 品牌 肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【保就業計劃】「保就業」資助自僱人士　14萬份申請未能獲批
【保就業計劃】「保就業」資助自僱人士　14萬份申請未能獲批
【航空告急】越南無意開放出入境　暫不接待海外旅客
【航空告急】越南無意開放出入境　暫不接待海外旅客
【航空告急】澳洲航空擬裁6000人　100架飛機停飛最少一年
【航空告急】澳洲航空擬裁6000人　100架飛機停飛最少一年
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【品牌有段故】Victoria’s Secret不敵疫情？　僅餘的銅鑼灣店都要都結業
【品牌有段故】Victoria’s Secret不敵疫情？　僅餘的銅鑼灣店都要都結業
【消費優惠】W酒店晚市自助餐　Klook推「買一送一」優惠
【消費優惠】W酒店晚市自助餐　Klook推「買一送一」優惠