【品牌有段故】Victoria’s Secret不敵疫情？　僅剩銅鑼灣分店結業

▲ 總部位於美國的內衣品牌Victoria’s Secret，位於香港銅鑼灣的門店亦要結業。（資料圖片）

新冠肺炎疫情全球大流行，本港乃至全球的各行業生意受重挫。總部位於美國的內衣品牌Victoria’s Secret，繼早前將英國公司宣布破產後，位於香港銅鑼灣的門店亦要結業。不過，目前香港官網仍在營運，並正進行低至3折的優惠。

【疫市營商】消費者需求改變 企業快速變陣有轉機

Victoria’s Secret由Roy Ramond於1977年創立，後來將品牌出售。該品牌現時的母公司為L Brands，並以設計性感的內衣作招徠。據L Brand的2019年年報顯示，Victoria’s Secret與衍生品牌PINK，在全球超過70個國家，設有逾440間門店。

不過，隨着疫情爆發後，據CNBC早前報道中引述，L Brand臨時行政總裁Stuart Burgdoerfer指，將關閉位於北美約250間 Victoria’s Secret和PINK門店。而在該集團今年首季業績中顯示，Victoria’s Secret的同店銷售額下降13％。

【疫市營商】環球企業展望 疫下復甦困難重重

雖然疫情下該品牌的銷售正下跌，並在關閉門店。但其實它曾經每年一次的Victoria's Secret Fashion Show亦已經在去年停辦。該時裝秀曾深受大眾歡迎，與電視台合作播放、收視率曾極高，其模特兒標誌外型性感外，更被稱為「維密天使」。只是後來收視率持續下跌，不再舉辦。

【疫市營商】Mastercard調查：亞太區消費者減少用現金 企業必須轉型

責任編輯：馬意文