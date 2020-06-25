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【美國疫情】加州疫情再破頂　迪士尼樂園押後重開

環球政經 13:51 2020/06/25

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美國疫情不見好轉，當中加州和弗羅里達州新增確診數字周三（24日）創下單日新高，迪士尼公司表示，加州迪士尼樂園及酒店將會推遲重開日期，直至獲得政府官員批准。

根據路透報導，加州迪士尼原定於自下月17日起，分階段重新開加州迪士尼樂園和迪士尼冒險樂園，但因為州政府官員要到7月4日之後才會發布有關主題公園重啟的指引，因此要無限期推遲重啟計劃，但迪士尼購物中心（Downtown Disney District）將會如期於下月9日重開。

本周美國南部及西部的新冠病毒確診個案急增，加州周三新增7,149宗確診，創下單日新高。加州迪士尼樂園的數十個工會此前曾去信當地州長紐森（Gavin Newsom），稱重開樂園存在疫情隱憂，建議延遲重開日期。

相關文章：【美國疫情】美國錄3.6萬確診　創單日最高紀綠

與此同時，位於佛羅里達州的迪士尼工作人員，亦希望公司和當地州政府重新考慮樂園重開日期，據報有超過8,500人聯合簽署了綫上請願書。

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撰文 : 國際組

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