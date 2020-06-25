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【阿里大股東】軟銀孫正義即時退任阿里巴巴董事　5月已啟動套現（第三版）

金融經濟 20:43 2020/06/25

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軟銀孫正義表示，從阿里巴巴「畢業」了。

軟銀集團（SoftBank）創始人孫正義表示，今日（25日）起退出阿里巴巴 （09988） 董事會，「作為董事，我從阿里巴巴『畢業』了」，但軟銀會盡可能持股阿里巴巴。

孫正義指，他的退出就像阿里巴巴聯合創始人馬雲退出軟銀董事會，但這並不表示兩人之間存在任何分歧。孫正義強調，阿里巴巴仍然是軟銀投資組合中的明珠，會盡可能長期持有阿里股票。

阿里巴巴回應本報查詢表示，過去20年，孫正義在創業方面持續啟發阿里巴巴及其創始團隊，對此表示衷心的謝意。同時，軟銀是阿里最長期的機構投資者，感謝軟銀對阿里巴巴及其管理團隊的支持。

阿里巴巴表示，孫正義辭職後，董事會將由10名成員組成，其中包括5名獨立董事，軟銀仍有權提名一名董事進入董事會。

據最新年報資料，軟銀為阿里巴巴單一最大股東，持股約25%。以阿里巴巴最新市值47,036億港元，軟銀持股價值逾11,000億元。

軟銀受累UBER 、WeWork 等科網投資，至今年底3月年度虧損達1.4萬億日圓，當時折合相當於1012億港元，宣布銀行訂立預付式遠期合約（perpaid forward contracts），利用阿里巴巴持股，取得115億美元資金（約891億港元）。

軟銀未透露合約詳細條款，但以遠期合約所涉的資金規模估計，合約所涉股份或未及軟銀持股的一成。

（第三版更新阿里巴巴回應）

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