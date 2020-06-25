【宏觀中國】企業吊鹽水，該不該救？　李稻葵：政府貼錢是無底洞！

北京爆第二波疫情，人們開始思考疫情看似曠日持久，已不能在一時三刻平息，當局在抗疫，政策、企業和人民之間應該如何協調呢？清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵接受內地傳媒訪問稱，宏觀政策發力的前題，是能精準的全面防控疫情和恢復市場。

李稻葵曾任中國人民銀行貨幣政策委員會委員，是中國的智囊之一。他相信，疫情已是持久戰，今年秋天和明年春天可能還有好幾輪疫情，如何幫助市場恢復、恢復消費是關鍵。

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他強調，宏觀政策發力必需要「精準」計算，「市場恢復了，企業開工了，政府再通過貸款支持企業。企業不開工，政府貼錢的話，那就是無底洞。」

在他看來，救市最先該從防控疫情入手，建立市場和消費者信心，例如一定要先讓從業人員進行核酸檢測，消費者有精準的健康碼，然後大家都戴口罩，就能將風險降至很低。

根據他的推算，核酸檢測的成本約每月600元人民幣，佔一般職工收入的10%，「如果核酸檢測能力跟上的話，復市能該消費者放心很多行業可以復市了。」

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由訪問中可體會國內的狀況，一來疫情是持久戰，但國家彈藥有限，已不能藥石亂投，需要睇準才救市；二來全球疫情可能帶來結構性改變，一些本身實力差的企業救也等於倒水落海。

但最為兩難的是，誰能保證能精準地全面防控疫情及恢復市場，同時如何精準判斷那些企業該不該救。眼見不少企業經已吊鹽水，人們又處於開工不足的境況，若疫情再維持一兩季度，消費信心亦不是容易恢復。