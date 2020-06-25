▲ 【美國疫情】V型反彈破紀錄 一日3.8萬人確診

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情出現V型反彈，美國一日新增超過3.8萬人確診新冠肺炎，刷新美國疫情爆發以來紀錄。美股道指急挫逾700點。美國疫情新增確診人數事隔2個月再創新高，意味特朗普政府推動過早解封助長病毒傳播。美國疫情重災區，亦已由紐約轉至南部及西部州份。

《華盛頓郵報》報道，美國各州衛生部門數字顯示，美國周三（24日）合共新增38,115人確診新冠肺炎，超越了4月25日創下之34,203人紀錄。

約翰霍普金斯大學統計指，截至香港周四（25日）上午，美國疫情確診人數增至超過238萬，死亡人數近12.2萬。美國疫情確診人數，仍比全球第二嚴重國家巴西約118萬多一倍。

▲ 美國疫情每日新增確診人數走勢呈V型反彈

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紐約州至今是美國確診人數最多州份，近39萬人染病，但紐約州每日新增確診人數已由高峰期間1萬，大幅回落到數百人水平。美國其他東北部州份疫情亦已穩定下來。

反觀美國疫情在南部及西部州份正迅速惡化。加州、德州、佛羅里達州等地近日新增確診數字都創新高，規模介乎3,000至6,000人不等。

美國南部與西部州份多為共和黨主政，早前積極配合美國總統特朗普要求盡快解封，加上這些州份天氣較和暖，人們相對熱情，喜愛不戴口罩到沙灘等共眾場所聚會，加速了病毒散播。

Business Insider報道，美國新一輪疫情染病者有年輕化趨勢，不少為35歲以下，而年輕人病徵往往較輕，會較遲以至未必察覺自己染病，進一步增加病毒傳播機會。

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責任編輯：方圓之