【新盤票王】SEA TO SKY成今年新盤票王　細數歷年十大新盤票王　「97蟹貨盤」問鼎榜首

久未有推大型新盤的長實(01113),趁樓市回暖急推跟港鐵(00066)合作發展的將軍澳日出康城第8期SEA TO SKY,項目上周四(18日)推出首批單位價單,單位折實售價由642.8萬至1,845萬元,呎價由13,648至18,375元。入場單位為1座5樓G室,屬471平方呎的2房戶,以最高折扣優惠計算,折實售價642.8萬元,呎價13,648元。



是次SEA TO SKY首批單位平均呎價雖然以貴絕康城其他期數首批單位,但若以同新盤Ocean Marini最近推出單位折實平均呎價1.68萬元,SEA TO SKY首批單位折實平均呎價15,823元,呎價較其低約6%。至於SEA TO SKY第二張價單涉285伙,折實平均呎價升至16,531元,較首批呎價高約4.5%,開價仍是貼近Ocean Marini目前呎價水平。



SEA TO SKY項目由上周五起收票至今反應理想,市場消息指,SEA TO SKY已收逾萬票,項目打破新地天水圍Wetland Seasons Park第2期於上月推售時收10,261票紀錄,已成為今年新盤票王,較本周六(27日)推出462伙,錄得超額認購約20.6倍。項目將於本周五(26日)下午3時截收登記。



事實上,本港新盤收到逾1萬「入票」的話,己是不錯的數字,去年新盤票王的寶座,同樣由日出康城盤奪得,會德豐地產及港鐵(00066)去年5月推出日出康城MONTARA,最後該盤收票逾1.25萬,成新地(00016)及港鐵合作發展、於2017年9月推出的日出康城晉海收票達1.37萬後的票王。

表:歷年新盤十大收票王

排名 項目 首批推售日期 首輪收票數目(張) 1 青衣灝景灣 1997年7月 約3.04萬 2 將軍澳東港城 1997年1月 約2.7萬 3 荃灣西全.城滙 2017年8月 約2.25萬 4 元朗Grand YOHO 2016年8月 約1.7萬 5 日出康城緻藍天 2015年4月 約1.6萬 6 荃灣海之戀 2017年5月 約1.45萬 7 南昌站匯璽 2017年3月 逾1.4萬 8 東涌東環 2015年1月 約1.39萬 9 荃灣環宇海灣 2014年5月 約1.35萬 10 日出康城晉海 2017年9月 約1.37萬



不過,若要數本港歷年收票最多的新盤,就要數到1997年樓市高峰期間,由新地及長實等發展商合作發展的青衣灝景灣第1期,當時該盤共收約3.04萬票。該盤第1期於1997年7月開售,售樓處設於銅鑼灣世貿中心,當年排隊人龍「打蛇餅」至紅磡海底隧道口,十分誇張。其後亞洲金融風暴爆發,樓市泡沫即爆破,大批業主淪為負資產,屋苑自此被諷為「浩劫灣」,成為港人經典蟹貨盤之一。

至於收票王第二位,同樣於1997年開售,就是由新地發展的將軍澳東港城,當年累收逾2.7萬票。



而第三位則是由華懋旗下荃灣西全.城滙穩座,該盤於2017年8月份推出,首批定價以平絕同區一手市場作招徠,收票勢如破竹,項目於7天間共收逾2.25萬票,成為本港史上新盤第三大票王。

