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【新盤票王】SEA TO SKY成今年新盤票王　細數歷年十大新盤票王　「97蟹貨盤」問鼎榜首

股樓投資 14:48 2020/06/25

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久未有推大型新盤的長實（01113），趁樓市回暖急推跟港鐵（00066）合作發展的將軍澳日出康城第8期SEA TO SKY，項目上周四（18日）推出首批單位價單，單位折實售價由642.8萬至1,845萬元，呎價由13,648至18,375元。入場單位為1座5樓G室，屬471平方呎的2房戶，以最高折扣優惠計算，折實售價642.8萬元，呎價13,648元。


是次SEA TO SKY首批單位平均呎價雖然以貴絕康城其他期數首批單位，但若以同新盤Ocean Marini最近推出單位折實平均呎價1.68萬元，SEA TO SKY首批單位折實平均呎價15,823元，呎價較其低約6%。至於SEA TO SKY第二張價單涉285伙，折實平均呎價升至16,531元，較首批呎價高約4.5%，開價仍是貼近Ocean Marini目前呎價水平。


SEA TO SKY項目由上周五起收票至今反應理想，市場消息指，SEA TO SKY已收逾萬票，項目打破新地天水圍Wetland Seasons Park第2期於上月推售時收10,261票紀錄，已成為今年新盤票王，較本周六（27日）推出462伙，錄得超額認購約20.6倍。項目將於本周五（26日）下午3時截收登記。


事實上，本港新盤收到逾1萬「入票」的話，己是不錯的數字，去年新盤票王的寶座，同樣由日出康城盤奪得，會德豐地產及港鐵（00066）去年5月推出日出康城MONTARA，最後該盤收票逾1.25萬，成新地（00016）及港鐵合作發展、於2017年9月推出的日出康城晉海收票達1.37萬後的票王。

表：歷年新盤十大收票王

排名 項目 首批推售日期 首輪收票數目（張）
1 青衣灝景灣 1997年7月 約3.04萬
2 將軍澳東港城 1997年1月 約2.7萬
3 荃灣西全．城滙 2017年8月 約2.25萬
4 元朗Grand YOHO 2016年8月 約1.7萬
5 日出康城緻藍天 2015年4月 約1.6萬
6 荃灣海之戀 2017年5月 約1.45萬
7 南昌站匯璽 2017年3月 逾1.4萬
8 東涌東環 2015年1月 約1.39萬
9 荃灣環宇海灣 2014年5月 約1.35萬
10 日出康城晉海 2017年9月 約1.37萬


不過，若要數本港歷年收票最多的新盤，就要數到1997年樓市高峰期間，由新地及長實等發展商合作發展的青衣灝景灣第1期，當時該盤共收約3.04萬票。該盤第1期於1997年7月開售，售樓處設於銅鑼灣世貿中心，當年排隊人龍「打蛇餅」至紅磡海底隧道口，十分誇張。其後亞洲金融風暴爆發，樓市泡沫即爆破，大批業主淪為負資產，屋苑自此被諷為「浩劫灣」，成為港人經典蟹貨盤之一。

至於收票王第二位，同樣於1997年開售，就是由新地發展的將軍澳東港城，當年累收逾2.7萬票。


而第三位則是由華懋旗下荃灣西全．城滙穩座，該盤於2017年8月份推出，首批定價以平絕同區一手市場作招徠，收票勢如破竹，項目於7天間共收逾2.25萬票，成為本港史上新盤第三大票王。

 

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撰文 : 陳詠妍

會德豐地產 華懋 港鐵 長實 新地 SEA TO SKY OCEAN MARINI 發展商 一手市場

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