疫情影響 紐約及柏林馬拉松賽事取消

紐約馬拉松賽事組織者24日宣布，受疫情影響，原定於11月1日舉行的紐約馬拉松被迫取消。明年的紐約馬拉松將於11月7日舉行。

紐約路跑協會(NYRR)與市長白思豪24日宣布，原定於11月舉辦的2020年紐約馬拉松(TCS NYC Marathon)因受新冠疫情影響取消；這項始於1970年的長跑比賽在今年迎來50周年紀念；但主辦方表示，為確保所有參與者的安全，比賽推遲至2021年11月舉辦。

NYRR將在7月15日前與報名選手直接聯繫，提供更多關於取消解決細節的信息，包括選擇在2021年、2022年或2023年獲得全額報名費退款或免費參賽的資格等。

這項始於1970年的比賽被認為是世界上最傑出的長跑比賽之一，去年吸引了來自129個國家的5萬3,640名參賽者；而今年恰逢50周年紀念，原定在11月1日的賽事被推至至2021年11月7日。

在2012年颶風桑迪襲擊紐約時，該賽事僅被取消過一次。

除了2020年紐馬，原定於10月31日的「2020阿伯特奔向終點五哩」(Abbott Dash to the Finish Line 5K)的比賽也被取消。

另外, 柏林馬拉松原定9月27日舉行，今年4月宣布押後。主辦方說，由於在今年底前都找不到替代日子，亦決定取消。

柏林市政府自4月以來, 禁止舉行超過5,000人參加的活動。