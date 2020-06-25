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【美股戰報】疫症兼經濟失速恐慌　道指曾突挫800點

股樓投資 00:00 2020/06/25

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美股跌勢未止，道指在本港時間11時50分時曾跌近逾800點，跌幅達3.32%，現時跌幅已經收窄至650點，跌幅為2.49%，報25508點；標普500指數跌76點，跌幅為2.45%，納指失守10000點關口，跌226點，跌幅2.24%。

相關文章：【美股分析】期貨「睇淡」人數增　美股高處不勝寒？

美股跌幅擴大，原因之一是美國新冠肺炎新增確診人數不斷升高，約翰霍普金斯大學數據發現，美國新冠肺炎新增確診數的七日平均數字，比一周前飆升了逾30%，此外，國際貨幣基金組織（IMF）今天指，世界經濟陷入史無前例的衰退，而且今次的衰退將與以往不同，下調今年全球經濟預測, 由四月估計的收縮百分之3, 下調至收縮百分之4.9. 明年全球經濟預測, 下調0.4個百分點, 至增長百分之5.4。

油價亦持續下行，紐約期油跌5.85%，報38.01美元，布倫特期油則跌4.88%，報40.27美元，與此同時，避險情緒未有令金價上升，現貨金跌0.3%，每盎司報1764美元。

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撰文 : 國際組

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