【美股午市】道指曾挫逾850點後跌勢略減 標指瀉3%

美股午市跌勢加劇，道指曾急瀉859點，美國和歐洲的關稅問題加劇，加上各國新冠疫情的新增病例數目持續增加，IMF進一步調低今年環球經濟預測至倒退4.9%，導致市場不安情緒再升溫，拖累美股周三低開低走，美股三大指數跌幅暫超過2.5%。

截至本港時間今晨零時8分，道指報25424點，挫731點或2.8%；稍早時盤中暫時低位觸及25296點，跌幅為859點。標普500指數報3037點，跌93點或3%。納指報9878點，跌253點或2.5%。

標指11個板塊全綫下跌，能源股跌近5%最傷，房地產、金融及工業股跌幅均逾3.2%，較具防守性的公用股則跌1.6%。

美歐新冠肺炎疫情反彈，美國多達25個州分的新增確診病例回升，佔全國50州一半，恐打擊疫後經濟復甦。紐約、新澤西及康涅狄格州宣布，對來自疫情嚴重地區的旅客，實施14日隔離。

世界衞生組織總幹事譚德塞（Tedros Ghebreyesus）預計，新冠肺炎病例將在下周達到1000萬。

美國政府表示，將針對來自法國、德國、西班牙及英國等歐洲進口產品加徵新關稅，產品價值達31億美元，包括橄欖、牛肉、琴酒（又稱氈酒）和貨車；同時會提高對進口飛機、芝士和乳酪的關稅。此舉或激化美歐之間一度沉寂的貿易戰。

國際貨幣基金組織（IMF）進一步調低今年環球經濟預測至倒退4.9%，遠低於4月時預測的倒退3%。IMF同時調低明年增長預測，由原本5.8%降至5.4%，但明言若新一波疫情爆發，明年增長極可能降至聊勝於無的0.5%。

油價持續下行，紐約期油跌5.7%，報38.08美元，布蘭特期貨油曾跌7%，跌穿40美元水平，低見39.63美元，暫跌5.4%，報40.33美元。