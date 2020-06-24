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【騰訊股價】騰訊突破500元關前　兩非執董先後減持

金融經濟 23:27 2020/06/24

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騰訊兩名獨立非執行董事楊紹信及Ian Charles Stone，最近兩周內先後減持1.5萬股及3萬股。（林宇翔攝）

騰訊 （00700） 急漲，今早更曾突破500元關。根據聯交所股權披露，騰訊兩名獨立非執行董事最近兩周內先後減持1.5萬股及3萬股。按照二人減持的均價，與騰訊最新收市價至少有18元差價。

繼騰訊總裁劉熾平及主席馬化騰月初減持套現後，再有非執董亦趁高減持。

資料顯示，騰訊獨立非執董楊紹信分別在上周二及三（16及17日），先後以均價450元及449.7元，減持5,000股及1萬股，合共套現674.7萬元。緊接交易完成後，其持股降至約4.65萬股。

另一名獨立非執董Ian Charles Stone，亦緊接在上周四（18日）及周一（22日），分別以每股平均價454元及472元，先後減持1萬股及2萬股，涉資1,398萬元。最新持股將降至32.2萬股。

若以今日騰訊最新收市價490.8元計，楊紹信減持的1.5萬股最新市值736.2萬元；至於Stone的減持股份則值1472.4萬元。

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