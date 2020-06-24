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【零售寒冬】優品360純利大跌近8成　疫情後將全速境外投資

金融經濟 23:25 2020/06/24

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優品360截至3月底止年度純利僅錄1210萬元，按年大跌79.7%

優品360 （2360） 發布截至3月底止年度業績，純利僅錄1210萬元，按年大跌79.7%，主要原因為銷售及分銷開支較2019年3月底止年度增加了大約16.7%。收入方面，不少網民雖因反修例事件而抵制優品360，同時本港零售行業期內亦步入寒冬，惟集團收入未見嚴重衝擊，錄12.3億元，按年跌4.5%。

根據公告，優品360今次將不會派發末期股息，而上一次末期業績時，優品360則建議派發6港仙股息。

針對銷售及分銷開支上漲，優品360解釋當中有四項原因，包括：（1）香港及澳門開設更多零售店，導致租金開支增加、（2）管理費及政府差餉和地租、購買營運設備、房地產代理費等與「開設零售店舖」相關的開支增加、（3）香港零售店舖數目增加及物流費用上漲導致物流費用增加、（4）零售店舖數目增加導致前線員工的薪金及工資增加。

展望將來，優品360指受環球疫情及本地社會運動影響，預計「香港經濟環境和零售業營商環境仍將充滿挑戰及不確定性」，故將以「最審慎的態度」迎接明年3月底止的財政年度。優品360又稱將「迎合市場需要及需求」，包括發展自家品牌等，又料今個月推出「新的會員手機應用程式及新的會員分級制度和新功能」，將可進一步提升顧客的購物樂趣。

優品360續稱，待疫情「妥善控制」以及邊境封鎖限制逐步緩解時，將「全速」境外投資。

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