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【前首富出獄】黄光裕獲假釋　能否為國美零售進回失落的十年？

金融經濟 10:30 2020/06/25

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中國前首富、國美系創辦人黃光裕因商業犯罪於2010年被判14年有期徒刑，坐牢10年後獲假釋。黃光裕曾於2004年、2005及2008年三度問鼎胡潤百富榜》榜首，也是國美零售 （00493） 最風光之時。隨黃光裕被判入獄，離開國美零售的十年，也成為國美零售失去的十年。

國美零售於2008年市值曾高達687億元，現時已蒸發一半，跌至349億元。當年股價亦曾達4.838元，今年股價更一度變「毫股」。國美周三收報1.62元，升17.4%。

曾為中國最大電器連鎖企業

黃光裕於1969年出生，現年51歲。80年代因看到作為經濟特區的汕頭，成為外國商品湧入中國的窗口，透過走私電器可以致富，年僅16歲便跟隨哥哥黃俊欽一起北上經商做電器生意，及後生意擴至內蒙古，並賺到人生第一桶金。

兩兄弟後來到北京經營服裝生意，店名取名「國美」。不過，由於服裝生意表現不理想，便轉回老本行，店名改為國美電器」。憑藉薄利多銷的策略，國美電器愈做愈強，不停擴展店舖網絡，1992年向北京以外的地區開店，2004年在全國60多個城市有200多間店，銷售達239億元人民幣，成為全國最大的電器連鎖企業。

同年，國美零售借殼於聯交所上市，黃光裕亦以36歲之齡登上《胡潤百富榜》榜首，成為中國最年輕的首富，2005年更登上福布斯中國富豪榜》榜首。

2008年成為轉捩點

2008年黃光裕第三次於《胡潤百富榜》稱霸，當時國美零售的銷售額達1200億元人民幣，為當年阿里巴巴 （09988） 及京東 （09618） 的40倍及120倍，可謂風頭一時無兩。

不過，2008年同樣成為國美零售的轉捩點，因黃光裕以涉嫌賄賂與挪用資金被拘捕，兩年後判處有期徒刑14年。同一時間，互聯網開始蓬勃發展，電子商務崛起並高速增長，帶領阿里巴巴等企業成為電商巨無霸。

相反，國美零售的業務則在互聯網的黃金十年節節向下。根據彭博，國美零售於2012年錄得淨虧損，次年重新錄得盈利，但公司於2017年再錄淨虧損。據2019年報顯示，國美零售全年虧損近26億元人民幣，連續3年虧損。

近期，國美零售積極尋求對外合作，早前與京東訂立總值1億美元的3年期5厘息率可換股債券認購協議，加強雙方的合作，拓展新零售業務。

現時黃光裕仍為國美零售實際控制人，持有公司約50%股權。隨黃光裕假釋出獄，未知能否再為國美零售帶來新氣象。

相關文章：【前首富出獄】國美零售創始人黄光裕獲假釋　股價曾升逾24%

相關文章：京東戰略投資國美零售 認購1億美元可換股債

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