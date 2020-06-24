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【美股分析】期貨「睇淡」人數增　美股高處不勝寒？

股樓投資 23:00 2020/06/24

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在疫情新增確診人數上升下，美股今日稍為走低，但以科技股為主的納指，表現就明顯優於較多舊經濟股的道指，指數仍然站在10000點以上。不過，美股的亮麗表現與實體經濟明顯有出入，以下的指標或預示美股將迎來調整。

期貨市場「睇淡」合約創新高

在美股不斷創新高同時，很多投資者也看到實體經濟其實跟不上股市，而自4月以來E-mini S&P 500指數期貨淨沽空倉位一直增加，直至最近更創下2011年以來新高，現時押注「睇淡」的投資者就比「睇好」的投資者多一倍，兩者合約比例為2:1。

相關文章：【美股戰報】美疫情確診數字大增　道指開市跌200點

但由於E-mini期貨市場都是投機性質的投資者為主，故過往也有分析認為沽空比率是反向指標，當沽空比率上升時，反而應看好股市。不過據2008年的次按危機所見，期貨投資者的取向也有一定預示性，如2007年9月沽空倉位較多時，股市便在10月登頂，而在2009年「看好」的合約充斥市場時，美股便自此展開十年升浪。

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撰文 : 國際組

疫情 經濟 美股 期貨 指數期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 沽空 指數

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