【GNC破產】GNC香港由牛奶國際經營　林子祥父子檔代言始為人熟悉

▲ GNC找來藝人林子祥及兒子林德信「父子檔」上陣代言產品。（片段截圖）

擁有85年歷史的保健食品商GNC申請破產保護，目前業務會繼續經營。港人對GNC並不陌生，除因為品牌在萬寧分店發售，同時品牌近年多次找來著名藝人林子祥及兒子林德信，「父子檔」上陣代言產品，開始為港人熟悉。

GNC香港發言人表示，在港的GNC店舖及專櫃會如常運作、不受影響，金卡會員可繼續享有專屬優惠；公司正與美國GNC總公司保持緊密溝通，了解最新發展，有進一步消息將適時發布。

其實，GNC香港業務由牛奶國際經營，亦因此GNC在全港78間萬寧分店均設有專櫃，另設有17間GNC專門店，成為主要的線下銷售渠道。即使GNC香港網店，亦是由萬寧經營的GNC專區。

GNC香港早於2012年找來林子祥父子代言產品，之後多次重新合作。廣告中，經常配以林子祥的經典歌曲，自然容易獲得消費者留意。GNC香港的Facebook專頁，目前亦有1.16萬人讚好及約1.2萬人追蹤。

GNC在港引入多條保健產品線，針對關節健康、提高免疫力、孕婦營養、兒童營養及發展、體重管理、腸道健康等，推出鈣片、魚油、益生菌、維他命及其他營養補充品。

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