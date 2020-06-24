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【內房抽水】中國奧園折讓發債35億　息率6.35厘

金融經濟 22:36 2020/06/24

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根據公告，是次發債將以債券本金的99.988%發售，意味折讓幅度0.012%

環球齊進低息環境，再有內房公司宣布發債，中國奧園 （03883） 在聯交所發公告，指以折讓價發債，票面息率6.35%，2024年到期，規模4.6億美元（相當於35.65億港元）。中國奧園指，發債所得資金將用於「現有境外債務再融資」。

根據公告，是次發債將以債券本金的99.988%發售，意味折讓幅度0.012%，每半年派息一次。美銀證券、東亞銀行、中信銀行（國際）、中金、瑞信、德意志銀行、高盛、海通國際、滙豐以及瑞銀等多家銀行將擔任這批債券的「初始買家」。

值得注意是，中國奧園是次發行的債券，將具贖回條款，意味中國奧園是可在三個情況下選擇性贖回，包括：（1）於2023年2月8日起，按本金的102%價格贖回、（2）於2023年2月8日前以本金價格贖回全數債券、（3）於2023年2月8日前任何時間，以「出售若干類別股本所得款項」，按本金106.35%價格贖回最多35%規模的債券。

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