【美股戰報】美疫情確診數字大增　道指開市跌200點

美國開市低開，主要是因為美國新冠肺炎新增確診人數不斷升高，道瓊斯工業指數下跌241點，或0.9%，標普500指數跌0.7%，納斯達克指數跌0.3%，昨日收到納斯達克除牌通知的瑞幸咖啡倒升一成，報3.12美元。

相關文章：【美股戰報】未能提交年報 瑞幸咖啡再次收到除牌通知

約翰霍普金斯大學數據發現，美國新冠肺炎新增確診數的七日平均數字，比一周前飆升了逾30%。加州是確診數字急速上升的其中一個州分，光是周一（22日）就增加了逾6,000個新增確診個案，當日全美的新增確診個案為26,643宗。此外，歐洲疫情也有異動，德國一家屠宰場也在最近爆發了大規模感染，不過新增確診個案數目為659宗，比高峰時期的6933宗比較，已相對較少。

股市下跌同時，反而增加對黃金等傳統避險資產的需求。黃金現貨價格今天最高漲至1,788.3美元，惟美國十年期國債卻停留在0.7厘，未有異動。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！