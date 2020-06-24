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IMF料今年全球經濟倒退4.9% 中國表現跑贏世界

金融經濟 22:03 2020/06/24

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IMF料今年中國經濟表現優於全球所有其他主要經濟體。

國際貨幣基金組織（IMF）發表最新世界經濟展望，預測今年全球經濟將下跌4.9%，較4月預測時下調1.9個百分點，是綜合發達經濟體、新興市場和發展中經濟體當中，唯一仍預期有增長的經濟體。IMF首席經濟學家Gita Gopinath表示，今年全球經濟增速將為大蕭條以來最差。

IMF將中國今年經濟預測由增長1%，較4月預測時下調0.2個分點；預計2021年增長為8.2%，較上次預測下調1個百分點。Gita Gopinath指出，下調預測主要由於消費復甦遜於預期，但中國的復甦仍在正軌，預計未來數月經濟表現會比現時好很多。

她又提到，中國是最先出現疫情，同時亦是最新重啟經濟的地區，中國復甦對全球經濟而言有好處。

美國今年GDP倒退8%

另外，IMF將美國今年經濟變幅預測下調2.1個分點，料全年GDP下跌8%。

惟IMF亦在報告中指出，目前的預測有極大的不確定性。基綫預測取決於疫情影響方面的主要假設。在感染率下降的經濟體，最新預測中更為緩慢的複蘇路徑反映了以下因素：保持社交距離的要求持續到今年下半年；2020年第一和第二季度經濟活動在封鎖期間受到的衝擊比預期更大；以及生存下來的企業加強必要的工作場所安全和衛生措施，對產能造成打擊。

對於仍在努力控制感染率的經濟體，持續時間更長的封鎖狀態將對經濟活動造成更大影響。此外，預測假設金融狀況（自2020 年4 月《世界經濟展望》發布以來已經放鬆）將仍然大致處在當前水平。

相關文章︰IMF：美國第二季經濟收縮幅度或較預期大　中國經濟正重拾動力

IMF：全球銀行應暫停派息及回購　保留資本增加韌性

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