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【宏觀中國】貴得有道理　國內軟件業率先復甦

股樓投資 21:25 2020/06/24

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論股價表現，今年科網股大幅跑贏大市，上至電商平台，下至雲端公司，均有大牛股誕生。無他，市場認定這些公司受惠疫情，以及未來由疫情延伸出來的生活模式，行業數據也證明，國內軟件和信息技術服務業的復甦情況明顯，可見科網股愈升愈有，確實貴得有道理。

據工信部數字，今年首５個月軟件和信息技術服務業的收入約2.8萬億元（人民幣，下同），按年上升4.2%，增速由負轉正，較首4個月提高4.3個百分點，而相對最低位，反彈達到15.8個百分點，其中電子商務平台技術服務和集成電路設計收入的增速較快。

利潤方面，首5個月軟件和信息技術服務業實現的利潤總額為3,219億元，同比下降1.1%，亦較首4個月收窄了1.2個百分點，對比最差按年下降13.2%，也大幅反彈了14.3個百分點。

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撰文 : 林衛

雲端 行業 中華人民共和國工業和信息化部 經濟

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