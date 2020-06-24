【美股早市】道指挫400點 憂疫情反彈+華府新關稅+IMF削預測

新冠肺炎在美國的疫情反彈，多達25個州分的新增確診病例均見回升，佔全國50州的一半，恐打擊疫後經濟復甦。美股周三開市向下，道指挫逾400點，航空及郵輪等跟疫後復甦相關的板塊領跌。

彭博社亦報道，美國準備對法國、德國、西班牙和英國的進口貨加徵新關稅，涉及31億美元貨物，包括橄欖、牛肉、琴酒（又稱氈酒）和貨車；同時會提高對進口飛機、芝士和乳酪的關稅。此舉或激化美歐之間一度沉寂的貿易戰。

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國際貨幣基金組織（IMF）進一步調低今年環球經濟預測至倒退4.9%， 遠低於4月時預測的倒退3%。

IMF同時調低明年增長預測，由原本5.8%降至5.4%，但明言若新一波疫情爆發，明年增長極可能降至聊勝於無的0.5%。

IMF料發達經濟體所受衝擊最大，預測美國及歐元區今年分別重挫8%及10.2%，較4月時預測同樣大幅削減2個百分點。

中國則因恢復經濟活動較早，IMF料今年經濟增長1%，稍低於4月時預測的1.2%。

IMF呼籲，各國政府及央行應推出更多措施，支持就業及企業復元，為經濟復甦舖路，並限制疫情帶來進一步破壞。

郵輪股以Carnival（美：CCL）跌勢最急，挫9.8%，主因公司債券遭標普下調評級至垃圾級別，預期郵輪業需求疲弱的情況會持續。同業Royal Caribbean Cruises（美：RCL）和Norwegian Cruise Line（美：NCLH）則跌9.7%和9.6%。

美國四大航空股全線向下，美國航空（American Airlines，美：AAL）、達美航空（Delta Air Lines，美：DAL）、聯合航空（United Airlines，美：UAL）和西南航空（Southwest Airlines，美：LUV）跌幅介乎3.1%至6.2%。

近日先後破頂的重磅科網股蘋果（Apple，美：AAPL）和微軟（Microsoft，美：MSFT）跟隨大市下跌，挫0.7%和0.8%。

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疫情反彈的風險增加，避險需求重現，美元暫止近期弱勢，美匯指數嘗試重返97水平，高見96.99。其餘貨幣普遍偏軟，歐元和澳元跌0.3%和0.2%，報1.1273美元和69.14美仙；日圓則挫0.2%，報106.75兌1美元。

美元升，金價軟，現貨金一度升至1779.06美元的近8年高位後回落，報1776.5美元，跌幅0.3%；美債價跌息升，10年美債息升1點子，報0.722厘。

包括美國在內的多國疫情反彈，加上美國原油庫存持續處於高水平，令油價受壓。紐約期油和布蘭特期油分別挫1.8%和1.9%，報39.65美元和41.87美元。

責任編輯：方賢

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