【虛擬銀行】Livi前舵手王瀾　跳槽螞蟻銀行

▲ 王瀾今年2月辭任Livi Bank行政總裁，最新市場消息指，他已轉投螞蟻銀行任行政總裁。（資料圖片）

虛擬銀行陸續投入試業或正式開業，但人事變動一直未止。有本地傳媒報道指，原擔任Livi Bank行政總裁的王瀾，已轉投另一虛銀螞蟻銀行任舵手。

報道指，王瀾今年2月離開Livi Bank後，於5月中已轉投螞蟻銀行，並出任行政總裁一職。

王瀾出任Livi Bank行政總裁前，原為中銀香港 （02388） 網絡金融中心副總經理，任內曾推出「ATM指靜脈認證」服務。隨後中銀財團在去年3月取得虛銀牌照後，王瀾便以中銀香港虛擬銀行籌備組組長身份，代表出席業界論壇；同年5月底便以Livi行政總裁身份出席發布會，簡介品牌理念。

Livi Bank是中銀、京東數字科技及怡和集團合資組成的虛銀，初始投資額25億元。至於螞蟻銀行，則是由螞蟻金服獨資成立的虛銀。而兩間虛銀早前已開始在金管局沙盒中試業。

據悉，8間去年獲發牌的虛銀，目前僅富融銀行仍未進入金管局沙盒試業。

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