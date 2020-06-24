【台灣解封】逐步開放入境　下周一起放寬港澳和外籍人士入境

台灣的新冠肺炎疫情緩和，當局宣布，考慮到商務經貿交流及人道需求，下周一（29日）起，逐步開放部份港澳及外籍人士入境，條件是訪台者在航空公司報到前，主動出示「表訂登機時間前3天內之COVID-19核酸檢驗陰性報告（英文版）」、配合入境後居家檢疫14天，及必要檢疫措施。要留意，是次措施並不適用於觀光旅客。

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可入境人士要求如下： 外籍人士：除觀光、一般社會訪問以外，均可提出申請。

港澳人士：特殊人道考量及緊急協處、商務履約、跨國企業內部調動、已取得台灣居留證之國人配偶、子女及商務經貿交流(包括工作居留、投資居留及創新創業居留等)，均得可提出申請。

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