【新冠肺炎】AI律師DoNotPay推新功能助協商　豁免繳付租金、水電

▲ 有「AI機械人律師」之稱的DoNotPay，為幫助用戶在新冠疫情期間需要延遲支付租金、信用卡款項、水電費等，將推出新功能服務。

有「AI機械人律師」之稱的DoNotPay，早年因為幫助用戶一鍵上訴，申請退款或賠償，提供法律建議等而聞名。在新冠疫情期間，DoNotPay更為了用戶面臨需要延遲支付租金、信用卡款項、水電費等的情況，將推出新功能服務，冀助用戶與公司、房東協商，申請豁免及延期付款。

該功能可以識別任何可延期或免收滯納金（Belated payment）的賬單，例如水電費及租金。然後DoNotPay將與有關公司聯繫，提出豁免、延遲繳付的要求。若請求被拒絕，該服務將根據美國當地州份的相關法律再去信協商。

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雖然目前有公司理解用戶痛點，允許延長付款期等助紓困，但仍有許多公司嚴格堅持的原定期限及滯納金，進一步加重了企業的財務負擔。

據外媒《The Verge》引述DoNotPay創辦人Joshua Browder指，該公司計劃將該服務推廣到美國以外的國家，其中目標包括英國。

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責任編輯：張寶燕