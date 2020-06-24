外籍客趕住走　劈價賣樓　慘蝕80萬

上月尾，港區國安法消息傳出後，美國總統特朗普（Donald Trump）聲言，將取消香港特殊待遇地位，不少外籍客更因此劈價賣樓。市場消息指，西貢相思灣碧雲苑雙號屋全幢村屋，面積2,100平方呎，原叫價2,250萬元放售，終劈價370萬元，以1,880萬元易手，減幅高達16%。

值得留意的是，原業主為外籍人士，於2014年1月，以1,960萬元購入上址，持貨逾6年，現帳面蝕約80萬元，物業貶值4%。事實上，跨國投資銀行摩根大通早前唱淡樓市，估計外資或掀賣樓潮，走資規模恐近5,000億元。

不過，摩通進一步解釋指，外資公司在港設分部，一向希望投資內地，理應熟習內地一套，相信不會因「港區國安法」生效，而撤資離港，加上香港財政儲備豐厚，即使大量外國人撒資離港，亦難動搖港府穩定的財政情況。

除了外籍客賣樓走人，部分港人業主為趕移民，不惜減價賣樓。中原李韋鋒說，青衣翠怡花園3座中層A室，實用面積501平方呎，原叫價770萬元，因業主趕移民，終減價40萬元，以730萬元易手。

有資深代理坦言，近期賣樓移民宗數的確增加，惟難與回歸前的移民潮相比，相信推跌樓價機會不高。

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