【的士加價】業界研市區的士起錶價加至34元 擬下月交運輸署

▲ 的士業界研加價，市區的士起錶價料最高增至34元。

香港的士小巴商總會近日向的士車主發出內部通告，計劃修訂市區的士起錶加價方案，起錶價擬由目前的24元，加價6至10元，新起錶價為30至34元。業界料最早7月份達成共識，並向運輸署提交方案。

香港的士小巴商總會就加價議題，向會員發出公告指理事會通過向運輸署提出申請的士市區的士加價建議。該會並以問卷形式，向會員就3個加價方案收集意見。3個方案分別為，將市區的士起錶價加價6元、8元或10元。其後跳錶則不再加價，即維持行駛2至9公里每次跳錶1.7元；9公里後每次跳錶1.2元。

3個方案都即只加起錶價，跳錶則不再加價。香港的士小巴商總會要求會員於6月30日前作出回應，以便盡快向政府提出。

市區、新界以及大嶼山的士業界曾於2018年9月向運輸署提交加價申請，平均加幅介乎20.39%至25.71%。其中，建議市區的士落旗收費由24元增至30元，即增6元，但有關方案一直未落實。

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