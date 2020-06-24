【前首富出獄】內地前首富黃光裕獲假釋　國美翻身有望？

北京市高級人民法院微信公眾號消息，2020年6月24日，北京市第一中級人民法院根據刑罰執行機關的報請，依法裁定對黃光裕予以假釋，假釋考驗期限自假釋之日起至2021年2月16日止。

黃光裕作為國美集團創辦人，在2004，2005及2008年在胡潤百富榜排名第一，成為中國首富，不過他在2008年11月因商業犯罪被拘捕。到2010年，案件在北京市第二中級人民法院公開審理，最後他因非法經營罪、內幕交易罪和單位行賄罪，被判處有期徒刑14年，刑期至2022年底。同時被判罰金6億元，沒收財產2億元。

翻查資料，黄光裕入獄先後獲兩次減刑，共減刑21個月，其出獄時間應提前至2021年2月16日，但早前市場已多次傳出黄光裕將會出獄的消息。

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根據資料顯示，在內地被假釋的犯罪，在假釋考驗期限內，依法實行社區矯正，如果沒有刑法規定的情形，假釋考驗期滿，就認為原判刑罰已經執行完畢，並公開予以宣告。在假釋考驗期內，需遵守下列規定：1、遵守法律、行政法規、服從監督管理；2、按照監督機關的規定報告自己的活動情況； 3、遵守監督機關關於會客的規定；4、離開居住的市、縣或者遷居，應當報經監督機關批准。

今日國美系股價午後全綫炒上，國美零售（00493）全日升17.4%，收報1.62元，同系的國美金融科技（00628）更急近47.3%，收報1.09元。

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近期國美動作多多，今年4月中，國美先向內地電商巨企拼多多發行2億美元可換股債券，年利率5%，初步股份轉換價為每股股份1.215元；到今年5月底，再宣布向京東（09618）發行金額1億美元三年期可換股債券，年利率5%，轉換價1.255元。

1969年於廣東汕頭出生的黃光裕，家中有兄妹4人，他排第二。1985年，16歲的黃光裕初中未畢業便輟學，跟着20歲的哥哥前往內蒙做小生意。1986年底，二人離開內蒙到了北京，先開了一間國美服裝店，後來才改賣電器。黄光裕曾為中國最年輕的首富，於2003年被列入《福布斯》中國內地富豪榜，排行27位；2004年則被胡潤百富榜列為中國首富。

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