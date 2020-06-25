【端午節】端午糭銷情旺　消費氣氛不受疫情影響

▲ 今年端午節的消費氣氛亦未受太大影響，不少售糭的食肆亦表示今年銷情理想。（資料圖片）

雖本地疫情仍未完全平息，今年端午節的消費氣氛亦未受太大影響，不少售糭的食肆亦表示今年銷情理想。

鴻福堂集團今年推出4款端午糭，銷量較去年上升，增幅百分比有個位數。而且，當中兩款端午糭亦已經售罄，分別是黑松露金腿瑤柱冬菇豚肉糭、陳皮豆沙蓮子百合梘水糭。該集團又透露，今年主攻送禮市場，各款端午糭的售價均與去年持平。品牌又推出各款優惠，包括禮券買六送一等。 大部分客戶亦已經到門市換領端午糭，暫時換領情況與去年相若。

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▲ 鴻福堂的陳皮豆沙蓮子百合梘水糭已經售罄。（鴻福堂提供圖片）

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本地品牌八珍亦有推出「八珍端午糭」，該品牌的銷售及推廣經理吳小姐同樣表示，今年端午糭的銷情理想。雖然疫情來襲、經濟不明朗，但她指：「端午糭一年食一次，食客仍會願意買來一嚐」，故對銷情的影響不大。該品牌亦未有留意到顧客有延後消費的情況出現，吳解釋，因今年閏4月，故端午節已較往年遲；客人反而會較著急，並查詢何時開始賣糭。不過，由於經濟欠佳，僅按通脹略為上調售價，不敢貿然加價。

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然而，聯邦酒樓集團糭子銷情則遜於去年。其董事副總監鍾家寶透露，今年糭的銷情比去年減少約2至3成，由於市道疲弱，今年以較低價的糭最為暢銷，公司亦因此調整策略，主力推銷平價糭。

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記者：葉泳珊、蘇穎琪