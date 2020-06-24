【百萬Blogger】止凡：投資需與時並進

前篇《iMoney》文章（見《滙豐去或留》）講述一位網友私訊提問，關於他家父十多年前留下的滙豐股票應怎處理。文章指出多個需要注意的點，包括滙豐前景、累積資產計劃等。文章引來熱烈討論，大家由價投談到巴菲特，互相交流學習。

樂見網友有所啟發，真心認為文章能誘發讀者思考。該文章亦出現了不友善的留言，值得討論。第一個留言，直截了當一句「別再扮專家，文章內所謂的意見講完等於無講」。

深思何解該網友提出這個意見，估計與他的期望有關。他大概認為只有專家才有資格分享，亦希望分享要清晰而有導向性，最好是明確看好或看淡某股，又或要對一些投資有數據分析之類。當看完整篇內容仍得不出一個結論，自然不爽。

事實上，不少文章只對一些行為評論，甚至分享生活點滴、故事、想法、感覺，能誘發思潮已不錯，但這卻被認為是無料文章。本來這不算甚麼，但最吊脆的是，同一篇文章，另一位網友得出相反的信息。

另一留言指「你兩年前叫人買滙豐，信你一成，雙目失明」，後來再指另一專家幾年前已清楚解釋不買滙豐的理由，認為筆者無料，望筆者別再分享。看見嗎？這位網友看似見到筆者於該篇文章有信息叫人別買滙豐，覺得與筆者於兩年前的「建議」不符。到底筆者這篇文章是「講完等於無講」？還是有個明確的投資意見呢？不同人看見不同的東西，見慣了。

就第二位網友的意見，筆者希望搞清楚一些事實。首先，筆者從不會給予投資意見，更不會叫人買哪隻股票。相信該網友看過兩年前筆者於一個網台節目談及滙豐，當時只討論自己持股的睇法，絕不是股票推介。

投資永遠對自己負責，即使錯又何妨？巴菲特幾千億身家，買賣航空股輸掉幾十億，難道你見他錯了，又說「信他一成，雙目失明」？他贏錢輸錢，與你何干？

數年前已討論過滙豐前景黯淡（見《國際銀行的難處》），筆者的投資並非只得一注，當時滙豐於組合內有一定角色，主要是穩定收息、穩守突擊。無出色表現就穩當收息，但若有出色表現就有驚喜。當然，今天回看，當初無預計到全球疫情會令滙豐除淨後亦無息派。

香港這一年變化無人可預計，作為投資者需要與時並進。事實上世界出現巨變，發生了很多從未發生過的事。還執着於別人兩年前的言論而忽視了所有因素，對自己進步不好。

寫Blog十多年，早被鬧慣，一般多不會糾纏，即使心中有千言萬語也好，錯誤指控也好，簡回「多謝分享」便算。接觸面開始多，甚麼人也有，路過放下兩句也要詳細解釋，時間夠用嗎？反正Haters日鬧夜鬧也不會影響到自己的生活吧。

然而，眼見網上文化現象極不健康，身邊一個個Blogger/Youtuber被搞至無癮而封筆、封咪。負評挑機文化，網友追貼士抄功課到老一場空之餘，更令分享者無癮不再分享，情況不理想。或者不發聲、不糾正也是共業。久不久抽出來深入討論，也許當事人或者路過網友能有啟發，希望減低網友周圍狙擊或挑機之風。

最後補充一下，有意見不妨禮貌指正，筆者十分尊重有料有禮作出批評的網友。始終小弟從來不敢扮專家，錯處亦何其多，學識有限，一定要靠大家指正，互相學習，共創美好分享環境，環境好些自然能見到更多分享，百花齊放。

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