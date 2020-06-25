  • 31°C
香港時間 : 2020625日 (四) 11:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【端午節】品牌紛推特別款式端午糭　維持售價吸客

商業 11:00 2020/06/25

分享：

多個品牌藉推出特別款式端午糭，及維持售價吸客，成功帶動銷情上升。(Green Common及「大頭芋」提供圖片)

適逢端午節，當然少不了吃粽子。有多個品牌藉推出特別款式端午糭，及維持售價吸客，成功帶動銷情上升。

【端午節】端午糭銷情旺　消費氣氛不受疫情影響

素食品牌Green Common考慮到大眾對健康及植物肉的關注程度大幅提高，加上藜麥等健康食材深受歡迎，今年亦特別推出新口味「 五香新豬肉藜麥糭」，該公司透露，純素糭子的總銷量較去年至少上升3成，成本及售價亦與去年相若。

鴻星集團除了推出全新款式菌皇素糭外，亦將熱賣糭子「原隻鮑魚竹筒糭」升級，加入多一隻原隻鮑魚及鮑螺粒，吸引客人。其發言人表示，鑑於現時經濟環境差、零售市道低迷，集團以維持糭子售價作招徠。此外，雖然市民消費意欲減低，但因今年有閏四月，預售期較去年長。直到六月初，即使受到疫情影響，糭子銷量仍與去年相若，預計今年糭子銷量較去年會有5%的增長，糭券亦已兌換了8成。

同時，亦有小店首次推出芋頭糭，銷情表現理想，「大頭芋」創辦人譚綺敏指，由於第一年銷售糭，加上是新手包制，因此只限量發售三百盒糭，而最終亦全數沽清，有見市場反應良好，預期明年更會增加盒數及款式。至於恆香老餅家亦相隔5年再度銷售糭，發言人指銷情與預期相約，網上平台銷售表現較預期理想，門市方面則有不少回頭客。

【端午節2020】戶戶送聯乘湯譜首推素五糉　吸素食及健康主義者生意

【端午節】餐廳推端午糭新口味吸客　鮑魚及新豬肉糭試過未？

記者：葉泳珊、蘇穎琪

相關文章

【端午節】端午糭銷情旺　消費氣氛不受疫情影響
今日
【端午節】端午糭銷情旺　消費氣氛不受疫情影響
【端午節】餐廳推端午糭新口味吸客　鮑魚及新豬肉糭試過未？
2020/05/31
【端午節】餐廳推端午糭新口味吸客　鮑魚及新豬肉糭試過未？
【端午節2020】戶戶送聯乘湯譜首推素五糉　吸素食及健康主義者生意
2020/06/19
【端午節2020】戶戶送聯乘湯譜首推素五糉　吸素食及健康主義者生意
疫情 食品 端午節 銷售 品牌

下一篇文章

【端午節】端午糭銷情旺　消費氣氛不受疫情影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【消費優惠】3大港鐵商場攜手谷消費　1元可嚐逾十間餐廳招牌菜
【消費優惠】3大港鐵商場攜手谷消費　1元可嚐逾十間餐廳招牌菜
【保就業計劃】工會質疑保就業成效　僱主用服務費剋扣員工補貼
【保就業計劃】工會質疑保就業成效　僱主用服務費剋扣員工補貼
【消費優惠】W酒店晚市自助餐　Klook推「買一送一」優惠
【消費優惠】W酒店晚市自助餐　Klook推「買一送一」優惠
【疫市營商】屈臣氏口罩料月產逾千萬個　6月尾接受企業訂單
【疫市營商】屈臣氏口罩料月產逾千萬個　6月尾接受企業訂單
【書展2020】展商數目減一成　出版界：今年優惠將更進取
【書展2020】展商數目減一成　出版界：今年優惠將更進取