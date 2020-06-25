【端午節】品牌紛推特別款式端午糭　維持售價吸客

▲ 多個品牌藉推出特別款式端午糭，及維持售價吸客，成功帶動銷情上升。(Green Common及「大頭芋」提供圖片)

適逢端午節，當然少不了吃粽子。有多個品牌藉推出特別款式端午糭，及維持售價吸客，成功帶動銷情上升。

【端午節】端午糭銷情旺 消費氣氛不受疫情影響

素食品牌Green Common考慮到大眾對健康及植物肉的關注程度大幅提高，加上藜麥等健康食材深受歡迎，今年亦特別推出新口味「 五香新豬肉藜麥糭」，該公司透露，純素糭子的總銷量較去年至少上升3成，成本及售價亦與去年相若。

鴻星集團除了推出全新款式菌皇素糭外，亦將熱賣糭子「原隻鮑魚竹筒糭」升級，加入多一隻原隻鮑魚及鮑螺粒，吸引客人。其發言人表示，鑑於現時經濟環境差、零售市道低迷，集團以維持糭子售價作招徠。此外，雖然市民消費意欲減低，但因今年有閏四月，預售期較去年長。直到六月初，即使受到疫情影響，糭子銷量仍與去年相若，預計今年糭子銷量較去年會有5%的增長，糭券亦已兌換了8成。

同時，亦有小店首次推出芋頭糭，銷情表現理想，「大頭芋」創辦人譚綺敏指，由於第一年銷售糭，加上是新手包制，因此只限量發售三百盒糭，而最終亦全數沽清，有見市場反應良好，預期明年更會增加盒數及款式。至於恆香老餅家亦相隔5年再度銷售糭，發言人指銷情與預期相約，網上平台銷售表現較預期理想，門市方面則有不少回頭客。

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記者：葉泳珊、蘇穎琪