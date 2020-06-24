裝修工程額外收費達8萬　56歲男子遭拘捕

香港海關今日（24日）拘捕一名56歲男性，為工程承辦商，他涉嫌於銷售裝修工程的過程中作出誤導性遺漏的營業行為，違反《商品說明條例》（《條例》）。

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該承辦商在工程展開前，已向顧客收取10萬元作為整項裝修工程的費用，惟在工程展開不久後，再向顧客就相同裝修工程索取額外達8萬元。

案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查。

海關提醒商戶遵守《條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶。

根據《條例》，任何商戶如在交易過程中，以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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