華為5G手機nova 7抵港　四鏡頭兼支援5G

▲ 華為nova 7及nova 7 SE均採用6,400萬像素AI四鏡頭，配合5G人工智能處理器。（陳靜儀攝）

華為今（24日）於香港正式發布旗下5G中階機nova 7及nova 7 SE，為有意轉5G手機的用戶提供新選擇。華為指出，nova 7及nova 7 SE均採用6,400萬像素AI四鏡頭，配合5G人工智能處理器，可為用戶帶來更有效的圖像處理能力及攝影體驗。

nova 7配備6,400萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、800 萬像素長焦鏡頭及200萬像素微距鏡頭；而nova 7 SE則配備6,400 萬像素主鏡頭、800 萬像素超廣角鏡頭、200 萬像素微距鏡頭、200 萬像素景深鏡頭。同時，兩機均支援4K影片拍攝，前置或後置鏡頭均可拍攝高清1080p影片。

兩機除了主鏡頭配置有分別外，處理器等亦有不同。nova 7配備Kirin 985 5G SoC人工智能處理器，而nova 7 SE則配備Kirin 820 5G SoC人工智能處理器。此外，nova 7採用屏下指紋技術，而nova 7 SE就採用實體指紋感應器。另外，僅得nova 7 SE備有3.5mm耳機插槽。

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不過，兩機亦有不同共通點。nova 7及nova 7 SE皆配備4000mAh電池，並支援40W HUAWEI SuperCharge，30分鐘即可充電約75%。此外，兩機均內置遊戲助手，支援「畫中畫」功能。

nova 7建議零售價為$3,688，將於7月3日起發售，備有亮黑、仲夏紫及7 號色（銀色）三色。而nova 7 SE即日起發售，備有仲夏紫、銀月星輝及綺境森林三色，建議零售價為$2,688。



凡購買 nova 7即送HUAWEI Back-up 一個 (價值港幣 $788)，限量 1,600 份。而購買nova 7 SE即送HUAWEI mini Speaker一個 (價值港幣 $188)，限量 2,000份。

記者：楊匡然