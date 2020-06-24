Apple Watch或取消支援力度觸控　新設計適合用家？

▲ 綜合外國科技網站報道，Apple Watch未來似乎不再支援力度觸控（Force Touch），並會改用新的設定選項。

蘋果（Apple）自2018 年推出 iPhone XR 開始棄用力度觸控（Force Touch）及3D Touch後，只有Apple Watch採用力度觸控技術。不過綜合外國科技網站報道，Apple Watch未來似乎不再支援有關功能，並會改用新的設定選項。

Apple Watch用戶以往都需以力度觸控啟動更換錶面及隱藏功能列，不過報道指，在取消力度觸控後，有關功能會改放在其他設定頁面下。

其中據MacRumors發現，蘋果的自家應用已在 watchOS 7 中有了相應的改變。例如需要更改活動App的運動目標時，目前只要用力按下便能進入設定，但在watchOS 7中就會有新設定選項。

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外界預料，取消支援力度觸控的原因是要將iPhone及Apple Watch之間的使用體驗拉近，同時相對減少維修成本。不過未知詳情的新版本設計，是否能配合屏幕細小的Apple Watch用戶。

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責任編緝：張寶燕