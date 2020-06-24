  • 31°C
香港時間 : 2020624日 (三) 20:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Apple Watch或取消支援力度觸控　新設計適合用家？

科技 20:00 2020/06/24

分享：

綜合外國科技網站報道，Apple Watch未來似乎不再支援力度觸控（Force Touch），並會改用新的設定選項。

蘋果（Apple）自2018 年推出 iPhone XR 開始棄用力度觸控（Force Touch）及3D Touch後，只有Apple Watch採用力度觸控技術。不過綜合外國科技網站報道，Apple Watch未來似乎不再支援有關功能，並會改用新的設定選項。

Apple Watch用戶以往都需以力度觸控啟動更換錶面及隱藏功能列，不過報道指，在取消力度觸控後，有關功能會改放在其他設定頁面下。

其中據MacRumors發現，蘋果的自家應用已在 watchOS 7 中有了相應的改變。例如需要更改活動App的運動目標時，目前只要用力按下便能進入設定，但在watchOS 7中就會有新設定選項。

＞＞＞【網絡熱話】FaceApp再風靡全球　掀起性別互換Filter熱潮（附教學）

＞＞＞【華為風波】毋懼各方打壓　華為全球最大旗艦店上海開幕

外界預料，取消支援力度觸控的原因是要將iPhone及Apple Watch之間的使用體驗拉近，同時相對減少維修成本。不過未知詳情的新版本設計，是否能配合屏幕細小的Apple Watch用戶。

＞＞＞【人工智能】AWS夥一級方程式　實時數據預測F1賽事結果

責任編緝：張寶燕

相關文章

南韓推出電子版駕駛執照　驗證司機身分
今日
南韓推出電子版駕駛執照　驗證司機身分
【反壟斷】上訴推翻暫停禁令　德國法院限制Facebook收集用戶數據
今日
【反壟斷】上訴推翻暫停禁令　德國法院限制Facebook收集用戶數據
【FinTech】疫情促進轉型　港人網上投資成新趨勢
今日
【FinTech】疫情促進轉型　港人網上投資成新趨勢
【5G科技】微軟為初創提供5G支援　結合香港電訊HKT網絡
今日
【5G科技】微軟為初創提供5G支援　結合香港電訊HKT網絡
產品 科技產品 科技硬件 智能手錶 創新科技及應用 運動 設計 Apple iPhone Apple Watch

下一篇文章

華為5G手機nova 7抵港　四鏡頭兼支援5G
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【蘋果WWDC】iOS 14新增表情符號搜索功能　並加入20種全新memoji
【蘋果WWDC】iOS 14新增表情符號搜索功能　並加入20種全新memoji
【三星捱告】日製造商控告三星Galaxy手機OLED侵權　要求索賠
【三星捱告】日製造商控告三星Galaxy手機OLED侵權　要求索賠
【華為危機】傳三星拒提供晶片　華為或正式零件斷供
【華為危機】傳三星拒提供晶片　華為或正式零件斷供
【取代真人】碧桂園機械人餐廳開張　最快20秒出菜
【取代真人】碧桂園機械人餐廳開張　最快20秒出菜
【每日焦點】WWDC上蘋果更新macOS Big Sur　微軟關閉直播平台
【每日焦點】WWDC上蘋果更新macOS Big Sur　微軟關閉直播平台
【中印衝突】抵制中國貨無果　OnePlus 8 Pro印度開售數分鐘售罄　
【中印衝突】抵制中國貨無果　OnePlus 8 Pro印度開售數分鐘售罄　