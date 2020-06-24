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影帝張家輝炒樓有一手　投資豪宅賺近一倍

股樓投資 20:50 2020/06/24

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影帝張家輝除了演技精湛，就連投資也有一手，過去10多年來，他買完一層又一層樓，幾乎鋪鋪賺錢。市場消息指，他剛以5,800萬元，出售跑馬地逸廬B座高層單位，實用面積2,049平方呎，持貨11年，帳面勁賺2,877萬元，物業升值近一倍。

據了解，張家輝早於2009年，斥資2,923萬元買入上述單位，並以公司名義持有，且曾與家人居於上址。其後他以1.31億元，購入中半山嘉慧園後才搬走。

值得留意的是，他妻子關詠荷也愛投資磚頭，以銅鑼灣嘉柏大廈高層B室為例，實用面積645平方呎，她於2017年，以1,180萬元出售單位，持貨約4年，帳面勁賺225萬元。

值得留意的是，近期市況好轉，屢有明星賣樓套現，舉例說，市場消息指，張柏芝早前以1.4億元，出售世紀大廈頂層特色戶，帳面賺1,200萬元，若連稅及佣金計，料僅賺約400萬元。

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撰文 : 柳家平

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