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【港區國安法】MSCI主席：對香港前景未感憂慮　全球投資者都需要香港

金融經濟 18:59 2020/06/24

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MSCI主席兼行政總裁Henry Fernandez接受《彭博》時指，對本港前景未感憂慮，更指選擇香港市場，出於數項「很強勁的因素（very strong factors）」

內地擬在港訂立「港區國安法」，市場普遍認為本港政治不確定性有所增加。不過國際指數編製公司MSCI此際卻意外地將亞洲市場指數衍生品的授權，由新加坡轉至港交所  （00388） 。MSCI主席兼行政總裁Henry Fernandez接受《彭博》時指，對本港前景未感憂慮，更指選擇香港市場，出於數項「很強勁的因素（very strong factors）」。

Fernandez表示，香港投資者群體龐大，除了中國內地，亦包括地區及國際投資者，且港股市場頗具深度，方便資金流動。他補充，本港有能力建立投資「生態系統」，連結香港、內地、台灣等大中華市場。

Fernandez形容，香港屬環球其中一個最大的結構性投資產品（Structured Product）市場，亦促使該行作此決定。

針對香港目前狀況，他指在過去超過40年間，已多次聽過關於「香港將死（demise）」之言論，但最終香港每次都強韌應對，故看好香港作為國際金融中心的前景。他指不但國際投資者需要香港作為進入內地市場的關口，內地亦需要香港，皆因香港監管、交易等層面發展都較為成熟。

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