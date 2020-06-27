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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】每日上課2小時 撒哈拉孩子好學不倦！

名人薈萃 07:10 2020/06/27

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我在寧靜的撒哈拉沙漠呼呼入睡，但每當到清晨四、五時，就會聽到一些悠揚的聲音，喚醒睡夢中的我，每天晚上也如此，不知道是甚麼聲音，內心有點掙扎，想知又不敢問，這情況持續好幾天了。

相關文章：【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】體驗摩洛哥人生活 在撒哈拉沙漠BBQ！

有一天，和穆罕默德駕車回家途中，看見家裏附近有一座規模較細的清真寺，就想起，原來就是這座清真寺在清晨時分響起聲音。這些悠揚的聲音喚醒信徒們祈禱，穆斯林教徒需要每天祈禱5次，分別為晨拜、晌拜、晡拜、昏拜和宵拜，日出前便耍開始祈禱，非常有規律，這就是穆斯林國家的日常習慣。信徒可選擇在家裏或前往清真寺，又或者朝麥加方向禮拜。

撒哈拉沙漠學校外貌，只有2個課室。

穆罕默德家的不遠處，有一間細小的學校，只有兩個課室。課堂內的學生年齡分別為3至7歲，及8至12歳，師生人數约1對20，每日上課時間約2小時，已包括學生休息玩樂。我步入課室內參觀，這群小朋友見到黃皮膚的外族人感覺新鮮，「眼仔碌碌」地望著我，並哈哈大笑。當中還有穆罕默德的侄子及侄女在課室內。傳統女老師披着頭巾，正在黑板寫上簡單的英文，教導小朋友學習。

當地富裕家庭的小朋友，才可以上學讀書，沒有錢的家庭，小朋友就只可以待在家中或在外討生活，和香港小朋友的成長天淵之別。這群天真可愛的小朋友，沒有學習或考試的壓力，看到他們開心笑容滿面，自己的內心也十分喜悅。

小朋友不需穿著傳統校服上課，亦沒有書本，老師在黑板寫上文字教導。

撒哈拉沙漠以旅遊業為主，大部份柏柏爾人的語言能力頗強，懂說四、五種外語等閒事，當地主要「阿拉伯語及柏柏爾語」，還有西班牙語、法文、英文，甚至連國語也開始琅琅上口。穆罕默德也說得一流利的西班牙語，有些時候和他交談時，他突然夾雜著西班牙語及柏柏爾語，這刻我傻傻望着他說：「穆罕默德，你又說甚麼啊? 我聽不明白!」

作者_Apple簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple、編輯：邊婕

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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