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【美國破產潮】市場瘋炒破產股　為何破產股終會連累股市？

金融經濟 09:00 2020/06/25

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雖然「破產股」股價表現有「驚喜」，但破產企業數目增加對股市絶不是好事。

老牌保健食品商GNC申請破產保護，再有美國企業因新冠肺炎疫情倒下。全球租車巨頭Hertz（美：HTZ）、美國百貨公司JC Penney（美：JCP）、頁岩油公司Whiting Petroleum（美：WLL）、油田鑽探公司Diamond Offshore Drilling（美：DO）相繼宣布破產。然而，在資金市下，多隻破產股月初照被瘋炒。

Hertz三日升逾5倍

GNC月初傳出破產前，股價在6月8日曾一日升逾倍。要論升幅最誇張的破產股，則非Hertz莫屬。該股在6月4至8日短短3個交易日，由0.82美元炒上至5美元以上水平，急升5.7倍。即使其後股價回落，該股股價仍高於炒高之前。Hertz周二急挫逾1成，收報1.24美元，仍企1美元以上水平。

上周13間美國企業破產

雖然「破產股」股價表現有「驚喜」，但破產企業數目增加對股市絶不是好事，因為企業破產，意味流失的職位屬永久性，而且也意味違約風險增加。《彭博》報道，上周13間美國企業（規模為5000萬美元以上）申請破產，主要消費及能源企業。今年破產企業累計達到117間，為2009年上半年以來最多。

破產股終累股市

分析指出，盡管政府和聯儲局都實施了救助計劃，但這些破產案已經最終確定，股票市場不應假設經濟援助會阻止進一步的經濟損失。相反，隨著批准的援助計劃用盡，人們可以合理地預期破產率將會更高。然而，股市投資者卻不以為然，繼續投資破產企業，但最終股價將會再次下跌。另外，對於哪些未能完全清還債務的企業，破產最終會轉化為銀行的破產，或令市場回到2009年信貸危機的深淵。

相關文章：

【GNC破產】老牌保健食品商GNC申請破產保護

企業破產潮殺到！　美國破產數目創海潚後新高日本料逾萬企業破產

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疫情 經濟 美國 Hertz（美：HTZ）

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