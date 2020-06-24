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【科網狂潮】美團進軍電動車行業　計劃投資理想汽車39億　

金融經濟 18:34 2020/06/24

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美團投資理想汽車39億元。

據報美團點評  （03690）  計劃5億美元（約39億港元）投資電動車理想汽車，此輪投資後，理想汽車估值將達到40.5億美元（314億港元）。目前該項交易正在進行。

截至3月底止，美團現金及現金等價物為141億元人民幣，意味投資耗去逾2成半現金。

美團早段曾突破180港元大關，股價創新高，全日微升0.9%，報價178.4港元，成交34.33億港元。

理想汽車2015年成立，已累計獲得超過20億美元的投資，戰略股東包括美團、字節跳動等公司。路透1月報道，理想汽車正在申請赴美IPO，擬為赴美上市搭建VIE架構做準備中，計劃集資超過5億美元。

理想汽車即將獲得5.5億美元D輪融資，由美團牽頭投資5億美元，理想汽車創始人李想投5000萬美元。去年8月，理想汽車C輪融資獲5.3億美元，美團創始人、CEO王興個人出資2.85億美元，美團旗下的龍珠資本出資1500萬美元，完成C輪融資後，理想汽車估值29.3億美元，王興及龍珠資本持股接近10%。

王興曾表示，非常看好智能新能源車的未來，認為未來電動車第一名大概率會出現在中國，而不是美國。他稱，中國市場潛力巨大，短期內不會一家獨大，電動車創業公司有很多機會。同時，他們也面臨很大的挑戰，創始人需要集大股東、CEO、產品經理三位一體。

美團二次重資投出行創業公司

王興對出行市場一直有布局，2016年個人參與摩拜單車C輪融資。 2018年4月，美團作價27億美元收購摩拜，但摩拜為美團帶來近45.5億元人民幣的虧損。

2017年底，美團正式成立出行事業部，試水打車業務。但美團很快縮減打車業務的戰綫，並逐漸轉向聚合模式，接入首汽約車、曹操出行、神州專車等出行服務商。

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